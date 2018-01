Indústria do RS prevê crescimento de 3,6% do PIB em 2007 O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve crescer 3,6% em 2007, de acordo com projeção elaborada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), que divulgou nesta terça-feira sua expectativa para o comportamento das economias nacional e gaúcha. Já o Rio Grande do Sul deve experimentar expansão de 3,5%, levemente abaixo do desempenho nacional. Se os dados se confirmarem, 2007 será o terceiro ano em que a economia gaúcha terá crescimento inferior à brasileira, observou o coordenador da unidade de estudos econômicos da Fiergs, Igor Morais. Os números consideram o cenário moderado traçado pela entidade para 2007, que elaborou ainda outras duas possibilidades, uma pessimista e outra otimista, que provocariam expansão de 3,4% e 3,8% na economia nacional e de 2,5% e 4,5% na regional, respectivamente. Ao revisar os dados de 2006, a Fiergs estimou um crescimento de 2,7% do PIB nacional, após o desempenho mais fraco da indústria no terceiro trimestre. No Rio Grande do Sul, o PIB deve aumentar 2,6% este ano, estimulado pela recuperação da agropecuária, cujo crescimento é projetado em 17,8%. Apesar da retomada da produção agrícola em volume, após duas safras com perdas provocadas pelo clima, Morais lembrou que a rentabilidade ainda não será recuperada de forma imediata. Ao comentar as estimativas, o presidente da Fiergs, Paulo Tigre, lembrou que, se o Brasil pretende crescer 5% em 2007, como propõe o governo, a economia gaúcha precisa estar muito bem posicionada. O dirigente defendeu a fixação de metas de crescimento para o Brasil, junto com as de inflação.