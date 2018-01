Indústria do setor eletroeletrônico reduz número de empregados Pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Indústrias Elétricas e Eletrônicas (ABINEE) divulgada hoje mostra que no mês de agosto/2005 as indústrias do setor eletroeletrônico reduziram em 360 o número de empregados, fechando o mês com 132.660 trabalhadores. Na comparação com dezembro/2004, quando o setor empregava 132.880, a queda foi de 220 trabalhadores. Nos últimos 12 meses o número subiu de 130.930, em setembro/2004, para os 132.660 de agosto deste ano, o que significa que houve contratação de 1.730 trabalhadores no período.