Indústria doa ao Pará 15 mil doses de vacina contra aftosa Os fabricantes de medicamentos veterinários vão doar 15 mil doses de vacinas contra febre aftosa à Federação de Agricultura do Estado do Pará (Faep) para imunização do rebanho de produtores sem recursos da cidade de Monte Alegre, que registrou a doença no início do mês. Segundo presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan), Emílio Salani, as vacinas serão repassadas ao governo do Pará, que será responsável pela imunização dos animais da região. "Se quisermos erradicar definitivamente a febre aftosa, precisamos colaborar com as localidades mais carentes de recursos e manter os investimentos em sanidade", afirma Salani.