Indústria e produtor devem se integrar O professor titular da Universidade de São Paulo (USP) Decio Zylbersztajn defendeu, no painel “Campo e Indústria”, maior integração entre produtores e agroindústrias. Segundo ele, as estratégias precisam ser coordenadas, tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. “Essa necessidade de estabelecer planejamento conjunto implica novas funções para as associações de representações dos agricultores, incluindo Faesp e sistema sindical”, disse, no Summit Agronegócio Brasil 2015. Zylbersztajn acrescentou que produtores e indústria precisam manter negociações contínuas, inclusive com mecanismos para a solução de conflitos. Trabalhar em sintonia, disse, é essencial para integrar a cadeia produtiva.