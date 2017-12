Indústria e tecnologia terão prioridade em 2004, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que a política industrial, tecnológica e de comércio exterior será prioridade do governo em 2004. O ministro participou ontem da reunião da Câmara de Política Econômica, no Palácio do Planalto, que discutiu as primeiras medidas que concretizarão as diretrizes divulgadas no final do ano passado. A medida, conforme informa hoje, com exclusividade, o jornal O Estado de S. Paulo, será a edição de instrumentos legais, provavelmente uma Medida Provisória, contendo um pacote de incentivos para atrair investimentos estrangeiros na área de semicondutores, dos quais os mais conhecidos são os chips. Os estímulos ao setor de semicondutores foram os primeiros a ser discutidos, mas já há reuniões marcadas para avançar com medidas para os outros três setores considerados estratégicos pelo governo: software, bens de capital e fármacos e medicamentos. Na reunião de ontem, a coordenação executiva do grupo técnico que está elaborando as medidas foi entregue a Alessandro Teixeira, da equipe de Furlan. No início do ano passado, houve ruídos que deram margem à interpretação que esse papel poderia ser desempenhado pelo Desenvolvimento, pela Fazenda ou pela secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica. Todas as medidas relativas à nova política industrial serão divulgadas até o dia 31 de março. "A percepção é que vamos interagir e trabalhar em grupo", comentou o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan. Ao contrário do governo anterior, em que medidas desse tipo contavam com a oposição do Ministério da Fazenda, agora o trabalho tem encontrado consenso no governo. Exportação de carne Furlan inicia na próxima semana negociações com o governo russo sobre barreiras comerciais impostas às exportações de carne. Conforme a autorização para a viagem publicada no Diário Oficial de Hoje, Furlan viaja no dia 17, sábado, com destino a Moscou. O ato informa também que o ministro participará do Forum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, onde manterá encontros com investidores e empresários internacionais interessados no Brasil, devendo retornar dia 24.