Indústria eletroeletrônica fatura 4% a menos em 2002 A indústria eletroeletrônica encerra 2002 com faturamento de R$ 56 bilhões, volume 4% inferior aos R$ 58,2 bilhões do ano passado. Em termos reais, descontada a inflação do setor no período, a queda é de 12%, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). O resultado foi pior do que o previsto pela entidade, que iniciou o ano com projeção de crescimento de 7%, para depois rever o índice para zero no início do segundo semestre. O resultado foi fortemente influenciado pelo desempenho do setor de telecomunicações, que encerra o ano com queda de 48% em relação a 2001, com faturamento de R$ 5,94 bilhões, comparados a R$ 11,43 bilhões do ano passado. Segundo o presidente da Abinee, Carlos de Paiva Lopes, a queda só não foi mais acentuada graças ao segmento de telefonia celular, que compensou em parte a paralisia da área de telefonia fixa, que não demandou este ano os fortes investimentos verificados em 2001. O fraco crescimento do setor de energia elétrica também afetou o resultado geral da indústria. O segmento esperava crescimento da ordem de 24%, mas fecha o ano com ampliação de apenas 9%. O otimismo ficou por conta da automação industrial e utilidades domésticas, que cresceram significativamente. O primeiro encerra o exercício com expansão de 21%, faturando R$ 1 45 bilhão, enquanto o outro foi o segundo maior segmento dentro da indústria eletroeletrônica, com uma receita de R$ 11,85 bilhões, ou 20% superior a de 2001. Individualmente, informática ocupa o maior espaço dentro da Abinee, com um faturamento de R$ 14,29 bilhões no ano, com ligeiro recuo de 3% frente ao exercício passado. Balança comercial - A indústria eletroeletrônica encerra 2002 com déficit de US$ 6 bilhões, apresentando queda se comparados aos US$ 8 bilhões de 2001. As importações alcançaram US$ 10,3 bilhões, encolhendo 17% sobre o ano passado. A queda reflete a retração do mercado interno, principalmente telecomunicações, que reduziu suas compras no exterior em 61%. As exportações, por sua vez, atingiram US$ 4,2 bilhões, ou 6% inferior ao volume do ano passado. A área de componentes elétricos e eletrônicos foi a que mais exportou, com US$ 1,7 bilhão, seguida de telecom, com US$ 1,3 bilhão. Segundo o presidente da Abinee, as exportações foram prejudicadas pela crise econômica argentina, que pressionou uma queda de 79% nas vendas brasileiras para aquele país. Os Estados Unidos compensaram em parte essa baixa, aumentando em 9% as compras de produtos brasileiros.