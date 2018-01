Indústria encerrou 2005 estagnada A indústria brasileira terminou o ano passado com um "cenário de estagnação", informa o boletim indicadores industriais divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo os dados, o faturamento real e as horas trabalhadas não indicaram sinais de recuperação. Em dezembro, em comparação a novembro de 2005, as vendas reais recuaram 2,38%, por causa de um ajuste sazonal, diz o documento da entidade. No ano, as vendas reais da indústria cresceram apenas 2,03% em comparação a 2004. Inflação em queda favoreceu salários Em 2005, as horas trabalhadas na produção cresceram 4,54% e o pessoal empregado aumentou 4,18%. Os dados de dezembro em comparação a novembro mostraram um crescimento nas horas trabalhadas de apenas 0,10% e de pessoal empregado, apenas 0,02%. Já a massa real de salários pagos pela indústria em 2005 apresentou um crescimento de 8,10%. Esse indicador se mantém em alta há dois anos. O economista Paulo Mol, coordenador do estudo, esclareceu, no entanto, que no ano passado o aumento da massa de salários refletiu a queda da inflação. "Isso foi um ganho importante para a recuperação do poder de compra", afirmou. Ele lembrou que, em 2004, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - que serve de parâmetro para o sistema de metas de inflação do governo federal - fechou em torno de 8%, enquanto no fim de 2005 ele fechou em 5,7%. "Houve um efeito muito favorável dessa evolução nos salários reais pagos pela indústria no ano passado", resumiu. Em 2004, a massa de salários também teve uma elevação (de 9,02%), segundo o boletim da CNI. No entanto, o motivo naquele período foi o forte ritmo de crescimento do setor industrial que gerou mais oferta de empregos pela indústria. Para 2006, disse o economista Paulo Mol, a sondagem de expectativas dos empresários da indústria mostra que há uma disposição deles de manter o nível de empregos no setor. Em relação ao pessoal empregado no ano passado, apesar do crescimento na comparação com 2004, a CNI alerta que o aumento foi mais forte no primeiro trimestre do ano. A CNI agora vê uma acomodação do nível de emprego na indústria. Capacidade instalada Segundo o boletim, o setor operou em 2005 com 80,7% de utilização da capacidade instalada. Em relação a dezembro de 2004 houve um recuo, já que a indústria trabalhou com 82,9% da capacidade instalada. A entidade diz que houve uma tendência continuada de queda nesse indicador, desde o terceiro trimestre de 2004. De acordo com a CNI, esta queda deveu-se ao fato de que, em 2004, houve a maturação de investimentos feitos ao longo daquele ano. Desde o terceiro trimestre de 2004, esse indicador vem acumulando queda, segundo a CNI. "Isso, no entanto, não é fator de preocupação porque não ocorreu por problemas de oferta de produção, mas de maturação de investimentos. Apesar de operar com uma capacidade reduzida, houve crescimento moderado da produção que pode ser constatada, por exemplo, pela expansão das horas trabalhadas no ano (4,54%)", comentou Mol. Perspectivas O chefe da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, espera que em 2006 o setor industrial apresente um desempenho mais favorável que em 2005. "Há alguns obstáculos verificados em 2005 que deverão melhorar este ano", afirmou, exemplificando o nível dos juros, que está em trajetória de queda desde setembro do ano passado. Desde o fim de 2005, afirmou ele, os números estão mostrando que a indústria "está andando de lado" apresentando uma certa estagnação de produção.