Indústria espera queda dos juros até o final do ano A Confederação Nacional da Indústria (CNI) espera a retomada da queda dos juros no País neste segundo semestre e um aumento do superávit primário - arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais. - em relação à meta atual de 4,25% do PIB. É o que prevê o informe conjuntural da instituição divulgado hoje. A CNI prevê uma inflação em torno de 6% neste ano, dentro da faixa de tolerância fixada pelo governo, mas acima da meta de 5,1% fixada pelo governo. O superávit comercial deverá alcançar US$ 38 bilhões, mas sinalizando tendência declinante para o futuro. A instituição também considera possível uma reversão da tendência de depreciação do dólar frente ao real.