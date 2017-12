Indústria está preparada para aumento da demanda, avalia CNI O coordenador da unidade de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, afirmou que a indústria será capaz de suportar o crescimento econômico previsto para o próximo ano, não havendo, portanto, "riscos significativos de gargalo na produção industrial". "O sistema industrial não tem problemas para responder ao crescimento da demanda", disse, em entrevista à Agência Estado. Ele salientou, no entanto, que setores voltados à exportação, em especial papel e celulose e metalurgia, podem ter problemas, mas os que atendem ao consumo interno, como eletroeletrônicos e automobilístico, serão perfeitamente capazes de dar conta da demanda. O coordenador acredita que, apesar do crescimento verificado nos últimos meses, ainda é cedo para falar em "espetáculo do crescimento" no setor industrial. "Há uma reativação da demanda neste final de ano, mas não é suficiente para uma trajetória sustentada. Ainda não dá para garantir condições firmes de crescimento em 2004", avaliou. Segundo ele, a produção industrial, que foi fortemente afetada pela alta dos juros no primeiro semestre, deve fechar o ano com alta de 0,8%, puxada pela indústria de transformação. Segmentos como construção civil, no entanto, devem registrar perda. "O crescimento será sustentável se for mantido o atual ritmo de reaquecimento, mas são necessários sinais mais fortes dos investimentos", comentou. Outra variável fundamental para dar suporte ao crescimento da indústria é a melhora das condições de financiamento de longo prazo. Para Castelo Branco, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), utilizada nos financiamentos do BNDES, que em janeiro cairá para 10% ao ano, mais os juros bancários, desestimulam o retorno dos investimentos. Segundo o coordenador, escassez de investimentos em infra-estrutura é uma ameaça ao crescimento. Para ele, neste sentido, a definição das parcerias público-privadas (PPPs) será bastante importante. De acordo com o coordenador, o aumento dos investimentos em infra-estrutura depende fundamentalmente das definições dos marcos regulatórios. Impostos - A reforma tributária é a grande frustração do setor industrial, segundo o coordenador, para quem o projeto aprovado no Congresso Nacional teria de estar baseado em três pontos: simplificação dos tributos, redução da carga tributária e desoneração da produção, principalmente para investimentos em bens de capital. "Foi uma reforma fiscal, de caixa. Houve avanço quanto à desoneração das exportações, mas o texto criou condições para a criação de tributos", criticou. Aumentos - Sobre o repasse de custos com aumento de matérias-primas e reposições salariais para os preço promovidos pela indústria, o coordenador defendeu os empresários, dizendo que "é normal que haja recuperação das margens de lucros, que estavam muito comprimidas pela crise pela qual passou o setor".