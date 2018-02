Indústria estuda medidas para evitar perdas com energia Os grandes consumidores de energia elétrica já estudam um conjunto de medidas para aliviar o estrago de um possível racionamento de energia este ano. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais (Abrace), Eduardo Spalding, a entidade deverá se reunir amanhã com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para conhecer a real situação do setor. O objetivo é evitar os prejuízos que as empresas tiveram em 2001, quando foram obrigadas a reduzir de forma significativa o consumo de energia, diz ele. "Além disso, se houver um programa de racionamento, queremos participar da formatação?. Spalding lembra de uma regra usada em 2001 que, se necessário, poderia ser adotada agora. Trata-se de um certificado que permitia a algumas empresas reduzir mais o consumo e repassar para outra a fatia economizada. O sócio da comercializadora Comerc Energia, Marcelo Parodi, afirma que as empresas estão preocupadas com o rumo do setor nas últimas semanas. A escassez de água nos reservatórios das hidrelétricas causou a alta no preço da energia vendida no mercado à vista e deixou muitos consumidores em situação delicada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.