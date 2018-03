Indústria ficará com maior parte de recursos do BNDES em 2005 A indústria deverá receber o maior volume de financiamentos do Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) este ano. Isso é o que mostra as projeções que já foram feitas pelo banco para 2005. Segundo o superintendente da área de planejamento do BNDES, Aluysio Antonio de Motta Asti, os desembolsos para a indústria deverão somar R$ 25,3 bilhões, ou 42% do orçamento de R$ 60 bilhões para 2005. No ano passado, os financiamentos industriais foram de R$ 15,8 bilhões 39% do total. Os empréstimos para projetos de infra-estrutura deverão contar com R$ 21,6 bilhões, o que representa 35% do orçamento do BNDES para 2005. Em 2004, esse setor ficou com 38% dos recursos do banco (R$ 15,1 bilhões). A fatia das micro, pequenas e médias empresas deverá crescer de 32% em 2004 (R$ 12,5 bilhões) para até 35% este ano, ou em torno de R$ 21 bilhões.