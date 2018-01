Indústria gaúcha cresce 4,11% em janeiro O Índice de Desempenho Industrial (IDI), calculado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), teve um crescimento de 4,11% em janeiro deste ano, ante o mesmo mês de 2004 no Estado. Na comparação com dezembro, o IDI teve queda de 4,9%. Em 12 meses acumulados, o indicador subiu 9,02%. Para o presidente em exercício da Fiergs, Bolívar Moura, o câmbio e a política monetária restritiva estão afetando as perspectivas da atividade industrial, além da estiagem no Estado. "A queda de janeiro em relação ao mês anterior é típica do período, porque dezembro é um mês historicamente aquecido", lembrou Moura. O IDI mede as vendas, compras, salários, pessoal ocupado, horas trabalhadas na produção e utilização da capacidade instalada. Todas as variáveis de janeiro são negativas na comparação com dezembro, à exceção da utilização da capacidade instalada. Já em relação ao mesmo mês do ano passado, apenas as vendas estão negativas (-3%), influenciadas pela queda no segmento de mecânica, por causa da retração no comércio de máquinas agrícolas.