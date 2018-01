Indústria gráfica espera exportar mais em três anos A indústria gráfica nacional prevê aumentar, em três anos, as exportações das áreas promocional, de embalagem, editorial e de papelaria dos atuais US$ 150 milhões/ano para US$ 250 milhões/ano. A previsão é do presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), Mario César de Camargo. Segundo ele, o aumento ocorrerá com a ajuda dos consórcios de exportação desenvolvidos em parceria com a Agência de Promoção de Exportações (Apex) que, até agora, já receberam R$ 7 milhões em recursos. Os empresários do setor, segundo Camargo, são otimistas quanto ao crescimento econômico sustentado durante o novo governo. Para tanto, consideram fundamental as reformas previdenciária, tributária, trabalhista e política. O setor, segundo a Abigraf, está preparado para o crescimento, porque investiu US$ 443,7 milhões em 2001 e US$ 209,8 milhões no primeiro semestre de 2002 em máquinas e equipamentos. No entanto, Alfried Plöger, presidente da Abigraf Regional São Paulo, defende um otimismo moderado, porque não se deve esquecer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu uma economia combalida, com câmbio desfavorável e inflação nos últimos meses. "Devemos ter um otimismo moderado. Se conseguirmos índices parecidos com os de 2002, podemos nos dar por satisfeitos", disse. Segundo dados preliminares da Abigraf, o setor faturou R$ 12 milhões no ano passado, o mesmo que em 2001. O segmento de gráficas produtoras de embalagens, segundo os dados preliminares, cresceu 5% no ano passado e manteve estável o nível de emprego. Mas a rentabilidade foi afetada pelo custo que, segundo a Abigraf, cresceu 33%, porque grande parte dos insumos (papel, papel cartão, tintas, chapas e vernizes) é atrelada à variação do dólar. O segmento de papelaria cresceu 35% em 2002 ante 2001 e a área promocional (encartes comerciais e folhetos de publicidade, por exemplo) teve queda estimada entre 20% e 30%.