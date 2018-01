Indústria, investimento e varejo da China têm resultado abaixo do esperado em abril

A produção industrial da China subiu 5,9% em abril na comparação com o mesmo período do ano passado, ligeiramente abaixo das expectativas e reforçando as expectativas de que o governo terá de aumentar seus esforços para impulsionar a economia. Analistas consultados pela Reuters esperavam aumento de 6,0%, ante 5,6% em março, que havia sido a leitura mais fraca desde a crise financeira global.

Já se esperava uma leitura fraca após o banco central cortar os juros no início desta semana pela terceira vez em seis meses para reduzir os custos de financiamento das empresas e estimular a atividade, em um momento em que a economia caminha para seu pior ano em um quarto de século.

Além de cortar os juros, o banco central também reduziu o compulsório duas vezes neste ano para impulsionar o crédito bancário e o crescimento econômico e afrouxou restrições à compra de imóveis residenciais para ajudar o enfraquecido mercado imobiliário, que responde por cerca de 15% da economia.

O investimento em ativos fixos, motor crucial da segunda maior economia do mundo, subiu 12% no período entre janeiro e abril em relação ao mesmo período do ano anterior, ritmo mais lento desde dezembro de 2000, informou a Agência Nacional de Estatísticas nesta quarta-feira. Economistas esperavam ganho de 13,5%, mesmo resultado do primeiro trimestre do ano.

Já as vendas no varejo avançaram 10% no mês passado, contra expectativa de alta de 10,5% e abaixo do resultado de março.