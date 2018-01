Indústria mostra em maio maior nível de produção desde 91 A gerente da pesquisa mensal de indústria do IBGE, Isabella Nunes Pereira, disse hoje que os dados de maio mostram que o setor está trabalhando no maior patamar de produção da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 1991. Ela destacou também que o crescimento médio da indústria no ano, comparado à média de todo o ano passado, atingiu 4,5% até maio. Ou seja, se o ano de 2004 terminasse em maio, o setor apresentaria um crescimento desse porcentual ante 2003. Segundo a gerente, os dados confirmam a trajetória de recuperação da indústria iniciada em fevereiro, já que o índice de média móvel trimestral, considerado o principal indicador de tendência, mostrou que a produção no trimestre encerrado em maio foi 1,5% maior do que o terminado em abril. O crescimento nesse indicador foi generalizado, incluindo bens de consumo duráveis (1,8%), bens de capital (2,5%), bens intermediários (1,2%) e bens não duráveis (0,5%).