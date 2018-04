Indústria na zona do euro tem queda recorde em dezembro

A produção industrial na zona do euro registrou queda de 2,6% em dezembro ante novembro e de 12,0% ante dezembro de 2007, segundo dados da agência de estatísticas Eurostat. As duas variações representam os maiores declínios desde que os registros começaram, em janeiro de 1990. Economistas consultados pela Dow Jones esperavam queda de 2,5% na comparação mensal e de 9,9% em base anual. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A Eurostat revisou os dados de produção de novembro para mostrar queda de 2,2% ante outubro e de 8,4% ante novembro de 2007. Originalmente, a estimativa era de declínio de 1,6% no mês e de 7,7% na comparação anual. A produção de bens intermediários caiu 5,7% em dezembro ante novembro e recuou 20,3% na comparação com igual período de 2007. As duas variações também são recorde. A produção de bens de consumo duráveis declinou 2,8% ante novembro e 14,5% ante dezembro de 2007. Entre os países, a produção na Alemanha despencou 4,9% em dezembro ante novembro, caiu 2,5% na Itália e recuou 1,8% na França. Nos 27 países da União Europeia, a produção diminuiu 2,3% em dezembro ante novembro e 11,5% em base anual. As informações são da Dow Jones.