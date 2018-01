Indústria: não há aquecimento da economia Números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - mostram que a produção industrial no setor de bens duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, aumentou 14,7% nos dois últimos trimestres. No caso dos bens de capital, máquinas e equipamentos, este aumento foi de 12,4%. Apesar de a economia estar crescendo, isso é antes uma recuperação de um quadro muito ruim. Como lembra Odair Abate, economista-chefe do Lloyds Bank, a base de comparação para calcular este crescimento, de outubro de 1998 a março de 1999, está prejudicada, especialmente no que se refere aos primeiros três meses do ano passado. A desvalorização do real, em janeiro de 1999, e a conseqüente alta dos juros de 29% para 45% ao ano, retraiu muito o consumidor naquele período. As pessoas fugiram dos financiamentos para a compra de automóveis e eletrodomésticos e, no caso das empresas, para a compra de máquinas e equipamentos. O medo do desemprego e as altas taxas de juros estagnaram o consumo nestes dois setores. A indústria sentiu os efeitos e reduziu a sua produção. Prova disso é que, no primeiro trimestre do ano passado, a indústria de bens duráveis teve uma retração de 15%, em relação ao primeiro trimestre de 1998. No caso de bens de capital, a desaceleração foi de 11,3%. Dessa forma, o crescimento da produção industrial, este ano, nos dois setores, foi apenas uma compensação ao período de estagnação registrado em 1999. Bens não-duráveis No setor de bens não-duráveis - como alimentos, roupas e sapatos - a expansão da produção industrial foi moderada e acumulou 0,9% nos dois últimos trimestres. De acordo com Abate, a indústria deste segmento não ficou tão retraída quanto a de bens duráveis e bens de capital em 1999. A desaceleração no segmento de bens não-duráveis foi de 4,5% no primeiro trimestre do ano passado, em comparação com o mesmo período de 1998. O aumento das taxas de juros não teve impacto maior neste setor porque o valor unitário dos bens é mais baixo. A maioria das compras é feita à vista. Mesmo assim, a produção industrial foi menor no período pós-desvalorização do real, porque o consumidor, assustado com o aumento de desemprego, comprou menos.