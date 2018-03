Indústria naval do Rio deve criar 6 mil empregos este ano Com encomendas de US$ 1,25 bilhão já fechadas - sem considerar as construções para as plataformas de petróleo da Petrobras -, a indústria naval do Rio de Janeiro está com expectativa de elevar dos 14 mil para até 20 mil o número de empregos diretos no setor este ano. O volume, que ainda é a metade do empregado no auge da indústria naval na década de 70, já equivale a quatro vezes o existente no final de 1999, quando o setor começou a caminhar em busca de sua recuperação com a ajuda de incentivos fiscais do estado, capital estrangeiro e programas do governo federal, como o "Avança Brasil", que só agora começa a sair do papel. Alguns investimentos simbólicos, como a aprovação pelo BNDES do financiamento ao Eisa para a produção de quatro navios para a Transpetro, prevista para acontecer com a reunião de diretoria do banco na segunda-feira, e o lançamento ao mar da primeira embarcação do tipo AHTS (Anchor Handling Tug Supply - manuseador de âncoras) construída no Brasil, que acontece também na segunda-feira com a presença da ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, podem significar o marco da virada que o setor tanto vem ensaiando e que chegou a ser tema da campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado. O antigo estaleiro Verolme, cenário para a campanha de Lula, será o palco desta retomada. O lançamento da embarcação AHTS é o primeiro nos últimos dez anos a ser feito no local, considerado o maior estaleiro do País na década de 70 e que chegou a ser desativado com a crise do setor naval nos anos 80. Hoje administrado por uma joint-venture formada entre a norueguesa Fels e a construtora paulistana Pem Setal, o estaleiro soma US$ 200 milhões em carteira e emprega três mil trabalhadores. "Construções deste porte capacitam o país a participar de concorrências estrangeiras", comentou o presidente do grupo Pem-Setal, Augusto Mendonça. A Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP) estima que o Brasil possa participar ativamente nas próximas encomendas em torno de US$ 10 bilhões que devem ser geradas principalmente na costa da África. BNDES Já o financiamento do BNDES vai garantir pelo menos a metade dos empregos a serem gerados este ano. A nova administração do banco deu outra orientação ao imbroglio financeiro que impedia o Estaleiro Ilha S.A (Eisa), vencedor da concorrência para a construção dos navios em 2001, a receber a verba. Segundo ele, a administração anterior havia rejeitado a ajuda que o estaleiro Jurong de Cingapura havia oferecido no negócio. O estaleiro Jurong foi o responsável pela reativação do estaleiro Mauá, o mais tradicional do país, ao arrematá-lo em 2001 e fazer investimentos que beiram os US$ 100 milhões em suas instalações. "A nova administração nos orientou para retomar a parceria com o grupo", afirmou o vice-presidente do Eisa, Ronaldo Peryles, explicando que a administração do estaleiro abriu mão de 80% de suas ações em troca das garantias para o financiamento de R$ 200 milhões. "Não tínhamos escolha", disse. A parceria do Eisa, de capital nacional, com o Jurong, controlado pelo governo de Cingapura, ilustra a estratégia adotada pelo banco na concessão de financiamentos e que já havia sido anunciada pelo novo presidente da instituição, Carlos Lessa, em seu discurso de posse. "Vamos buscar parceiros internacionais para financiar a recuperação de setores-chaves para a economia brasileira", disse ele na época. Hoje, já antecipando a notícia da autorização do financiamento, Lessa comemorou: "A operação agora tem musculatura". O início da construção dos quatro navios também libera a Transpetro para seguir seus planos de renovação de frota. A previsão é de que nos próximos meses seja lançada a licitação para mais quatro navios, de um total de 20 que a empresa, subsidiária da Petrobras, pretende comprar nos próximos anos. Segundo Carlos Lessa, mais sete embarcações podem ter a construção financiada pelo BNDES, com a aprovação já no mês que vem. Em média, são operações de US$ 25 milhões cada. Para o secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Rio, Wagner Victer, as encomendas atuais tendem a se multiplicar com a reabertura de pequenos estaleiros que estavam desativados. Segundo Victer, investimentos de uma empresa italiana devem permitir a reabertura do estaleiro Cruzeiro do Sul, em Niterói, já com encomendas de US$ 60 milhões. "Agora a principal briga do estado é para garantir o maior percentual de exigência de conteúdo nacional em obras para a Petrobras. Isso é que vai alavancar maiores investimentos na capacitação da indústria loca e a consequente geração de empregos."