Indústria naval norueguesa quer investir no Rio Um grupo de 20 representantes da indústria naval da Noruega está reunido com a governadora do Estado do Rio, Rosinha Matheus, e o secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer, no Palácio Guanabara. O grupo é liderado pelo vice-presidente da Aker, Roy Reit. A missão estuda novos investimentos no Estado, além das parcerias já formadas, entre elas, com o estaleiro Promar. A expectativa é de que novas oportunidades de negócios poderão acontecer em função da construção das plataformas P-51 e P-52, cujo projeto básico pertence ao grupo norueguês Aker/Kvaerner, informou a assessoria de Wagner Victer.