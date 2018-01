Indústria naval quer isonomia tributária com estrangeiros A indústria naval brasileira reivindica isonomia tributária para poder concorrer com os estrangeiros na disputa pelas licitações de plataformas da Petrobras. ?A legislação brasileira deve ser a única no mundo que privilegia o equipamento importado?, critica o secretário de energia, indústria naval e petróleo do Rio, Wagner Victer. A estatal tem prontas seis licitações, com investimentos de até US$ 3 bilhões e o concorrente estrangeiro tem a vantagem de uma isenção total dos impostos federais. De acordo com o regime especial tributário para o setor, chamado Repetro, equipamentos importados para a atividade petrolífera estão isentos de Imposto sobre produtos Industrializados (IPI), Imposto de Importação (II), além de já não pagar PIS/Cofins. De acordo com Victer, o IPI onera o produto com uma alíquota entre 8% e 10% e PIS/Cofins incide em cascata sobre toda a cadeia produtiva dos equipamentos. Além disso, o ICMS pode contribuir com mais 18% sobre o preço dos produtos em alguns estados. ?Há uma desoneração do produto importado de cerca de 40%. Isso é subsidiar as importações?, reclama o secretário. Ele vai enviar um documento identificando os problemas do setor naval à ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef. Durante a posse do senador José Eduardo Dutra na presidência da Petrobras, na semana passada, Dilma disse que a competitividade da indústria naval era uma questão de política industrial para o setor, que seria tratada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. As condições de financiamento para construção de plataformas são o segundo ponto a ser atacado pelo governo. Segundo Victer, a concessão de crédito para este tipo de encomenda deveria ser tratado como financiamento a exportações, uma vez que os equipamentos geralmente são comprados por subsidiárias da Petrobras no exterior. A utilização do Fundo de Marinha Mercante (FMM) para a construção de plataformas é polêmica. ?O fundo tem recursos na marinha mercante e deve ser usado para incentivá-la?, diz o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Armadores (Syndarma), Cláudio Décourt. A entidade propõe o uso de recursos do FMM para compensar despesas operacionais dos navios de bandeira brasileira, bem maiores que as dos concorrentes estrangeiros. Segundo ele, cada empregado em navio brasileiro custa 140% a mais que o do exterior. ?Com a redução dos custos e aumento da competitividade, os armadores nacionais teriam condições de ampliar suas frotas, construir mais navios?, afirma. O Syndarma também prepara um documento com sugestões, que será levado ao Ministério do Planejamento para incentivo à marinha mercante. Victer admite que a revisão da carga tributária é solução para o médio prazo e envolve intensas negociações com os estados, que teriam de abrir mão do ICMS. Para as licitações mais urgentes, das plataformas P-51 e P-52, orçadas em US$ 1 bilhão, ele acredita que a melhor solução é o adiamento da entrega de propostas, prevista para o final deste mês, e a inclusão no contrato de um compromisso mínimo de compras no País. Já há na Petrobras solicitações de prorrogação do prazo para as propostas, feitas por empresas concorrentes à encomenda. O governo Lula estudará, com a nova presidência da estatal, as condições em que será realizada a licitação.