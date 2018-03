Indústria naval recebe mais uma grande encomenda A Indústria naval brasileira recebeu mais uma encomenda de grande porte. O grupo armador dinamarquês Maersk Brasil (Brasmar) assina na próxima quarta-feira com o Estaleiro BrasFels (antigo Verolme), em Angra dos Reis, contrato para a construção de duas embarcações de apoio a plataformas de petróleo (Platform Supply Vessel - PSV), com opção para construir mais dois navios do mesmo gênero. A encomenda é a primeira deste porte a ser feita no País. Os valores do contrato não foram divulgados. Apenas para se ter uma idéia, as embarcações PSV que vêm sendo feitas nos estaleiros nacionais, a um custo médio de US$ 16 milhões são bem menores: aproximadamente 20 metros ante os 89 metros de comprimento da nova encomenda. A estimativa da Secretaria de Energia, Indústria Naval e Petróleo é de que a obra vai gerar cerca de 500 empregos diretos. Estarão presentes na assinatura do contrato o secretário Wagner Victer, o presidente internacional do Estaleiro BrasFels, Tay Kim Hock, e o diretor da Maersk Brasil, Viggo Andersen, além de demais autoridades do setor. O secretário Wagner Victer, destacou que a construção destas quatro embarcações em estaleiro fluminense foi viabilizada pelo programa de incentivos à indústria naval e offshore desenvolvido pelo Governo do Estado, em parceria com a Petrobras em seu programa de substituição de barcos de apoio offshore, desenvolvida desde 1999. Além disso, Victer lembrou que esta nova encomenda "coroa definitivamente a revitalização do Estaleiro Verolme, reaberto no início de 2001". "Na época haviam apenas seis trabalhadores que atuavam no estaleiro, agora já são cerca de três mil postos de trabalho", destacou Victer.