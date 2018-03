Indústria paranaense faz botas para soldados britânicos Os pés de mais de 50 mil soldados britânicos que lutam no Iraque estão calçados com uma bota fabricada por uma empresa de Apucarana, no norte do Paraná. A Fujiwara Equipamentos de Proteção Individual, há mais de 20 anos no mercado de couros, tem como um de seus principais clientes o Ministério de Defesa Britânico. De acordo com a empresa, há um controle especial para que as botas suportem as condições desgastantes do deserto. O contrato feito pela Fujiwara é de quatro anos. "Precisamos implantar a ISO 9001, criar um laboratório de ensaios e desenvolver o produto, obedecendo às exigências", diz o gerente de Desenvolvimento de Produtos da Fujiwara, Miguel Vieira Filho. Entre as exigências está a eliminação de metais reflexivos, em razão do rastreamento por radares. As botas têm design que mistura a cor areia com camuflagem. Algumas unidades, pretas, foram feitas para a Marinha Real Britânica. A botas passam por tratamento antifungo e antibactéria, além de ter um sistema calce-rápido, em que um zíper substitui o cadarço em situações de emergência. Já há uma nova encomenda para mais 200 mil botas. A Fujiwara tem entre seus clientes o Exército Brasileiro, a Petrobras, a Polícia Militar de São Paulo e diversas corporações do Corpo de Bombeiros. Um de seus últimos contratos é para a fabricação de tênis especiais para skatistas. Veja o especial :