Indústria paulista confirma retração no final de 2004 A atividade da indústria paulista recuou 8,2% em dezembro sobre novembro de 2004, informou hoje a Fiesp. O resultado confirma a sondagem divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria mostrando queda no ritmo do crescimento da indústria no final do ano passado causada pela alta dos juros. Na comparação com dezembro de 2003, a indústria de São Paulo teve crescimento de 8,6%. Os números fechados de 2004 mostraram uma alta de 8,5% na atividade sobre 2003. No ano passado, as vendas reais subiram 18,4% sobre o ano anterior, enquanto o salário real médio teve expansão de 7,1%. Em 2004, as exportações registraram alta de 32,3% sobre 2003.