Indústria Paulista contrata 0,14% a mais em fevereiro O Nível de Emprego Regional apurado pela Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) registrou a leve alta de 0,14% em fevereiro, ante janeiro, resultando na criação de 2.800 postos de trabalho na indústria paulista. O resultado ficou abaixo do apresentado no mesmo mês do ano passado, quando 8.140 vagas foram criadas. No período de 12 meses encerrados em fevereiro, a expansão foi de 0,27%, em relação à mesma base de comparação de 2005, o que resultou na geração de 4.910 vagas. No acumulado do primeiro bimestre do ano, a indústria paulista teve 0,17% de crescimento no nível de emprego em relação a igual período de 2005, o que acabou por gerar 3.510 postos de trabalho. Este desempenho foi inferior em relação ao mesmo período de 2005, quando 8.150 vagas foram abertas. Desmembramento O desmembramento da pesquisa revela que, especificamente na Grande São Paulo, houve queda de 0,11% no nível de emprego em fevereiro ante o mesmo mês do ano passado. Ao mesmo passo, no interior do estado, a mesma base comparativa resulta em alta de 0,68%. Segundo a Ciesp, 53% dos setores pesquisados apresentaram desempenho positivo, com destaque para as altas de 0,65% em material elétrico, eletrônico e de comunicações; 0,59% em confecção e artigos de vestuário; e 0,19% em metalúrgica. Do grupo de 47% de setores com desempenho negativo, destaque para as retrações dos setores de têxtil (-0,53%), produtos alimentares (-0,36%), e produtos de matérias plásticas (-0,18%). Região Por diretoria regional da Ciesp, os melhores desempenhos forma identificados em Araçatuba, com alta de 7,78%; Presidente Prudente, 3,24%; Santa Bárbara d´Oeste (1,76%); e Araraquara (1,64%). Os desempenhos negativos mais expressivos ficaram com as diretorias de Matão, com -7,06%; Bauru, com -3,49%; e São Caetano do Sul, com -1,76%.