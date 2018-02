Indústria paulista criou 92,8 mil empregos no 1º semestre

O nível de emprego na indústria paulista cresceu 0,22% em junho, ante maio, o que significa a criação de 4.680 postos de trabalho. Em junho do ano passado, haviam sido abertas 2.102 vagas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 17, pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). No primeiro semestre do ano, a indústria paulista gerou 92.843 vagas, o que significa uma alta de 4,39% do nível de emprego ante o total fechado de 2006. Na comparação com junho de 2006, o emprego industrial paulista subiu 2,14%. A título de comparação, o primeiro semestre de 2007 criou 34.923 empregos a mais do que no mesmo período do ano passado.