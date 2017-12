Indústria paulista demitiu 2.743 em maio O emprego industrial no Estado de São Paulo caiu 0,18% em maio na comparação com abril, o que significou a demissão de 2.743 trabalhadores, segundo dados divulgados hoje pela Fiesp. Nos cinco primeiros meses do ano, a indústria paulista ainda sustenta uma pequena recuperação em relação a igual período do ano passado, com crescimento de 0,21%, o que representa a abertura de 3.141 novos postos. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em maio houve queda de 3,29%, o que equivale ao fechamento de 51.117 vagas. Em 2002, segundo a Fiesp, a indústria demitiu ao todo 68.944 empregados. Dos 47 sindicatos patronais consultados pela entidade, 22 afirmaram que as empresas associadas mais demitiram do que contrataram em maio, enquanto 18 empregaram mais do que demitiram e sete registraram estabilidade nos postos de trabalho.