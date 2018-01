Indústria paulista demitiu 3,9 mil trabalhadores em agosto A Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) informou hoje, no início da tarde, que o nível de emprego industrial no Estado de São Paulo recuou 0,26% em agosto, o que representa a perda de 3.940 postos de trabalho. No acumulado do ano, houve queda de 0,43%, ou menos 6.576 vagas. No acumulado de 12 meses, a taxa de emprego caiu 2,29%, ou 35.105 postos.