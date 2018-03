Indústria paulista deve crescer 1,6% em setembro, aponta FGV

A produção de setembro da indústria paulista deve subir 1,6% no confronto com mês anterior. É o que mostra o Sinalizador da Produção Industrial (SPI) de São Paulo, divulgado nesta quarta-feira, 14. Em agosto, o índice subiu 2,3% na série com ajuste sazonal - sendo que a produção de São Paulo apresentou alta de 2,5% naquele mês, no mesmo tipo de comparação, de acordo com dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O objetivo do indicador, elaborado por meio de parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a AES Eletropaulo, é o de antecipar tendências da atividade industrial do Estado de São Paulo. Em comunicado, as instituições informam ainda que, com este resultado, na comparação com igual mês do ano passado, o SPI registrou recuo de 6,7% em setembro deste ano. Em agosto, o sinalizador apurou queda de 6,9% ante igual mês em 2008.

A fundação e a AES informaram ainda que, na comparação dos últimos 12 meses até setembro com os 12 meses imediatamente anteriores, a taxa do SPI foi negativa, em 10,3%. As instituições informaram ainda que, na série sem ajuste sazonal, o SPI teve aumento de 1,4% em setembro ante agosto, em comparação com o avanço de 3,1% em agosto ante mês anterior nessa mesma série.