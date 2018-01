Indústria paulista diz que emprego só crescerá em janeiro O crescimento sustentável do emprego na indústria paulista não acontecerá antes de janeiro do próximo ano, disse hoje o presidente da federação do setor, Horacio Lafer Piva. Apesar de nas duas últimas semanas ter ocorrido melhora na produção e nas vendas, esse crescimento não resultou em contratações. "Talvez até tenhamos um quarto trimestre com crescimento produtivo, mas acho difícil assistirmos a um crescimento proporcional nas contratações", disse. Para ele, o empresário tende a não admitir funcionários antes de sentir que o crescimento é sustentável a médio e longo prazos. Enquanto isso, os industriais usam instrumentos como o aumento de horas extras para não precisar contratar. Além disso, destacou, a legislação trabalhista encarece as demissões e as contratações.