Indústria paulista emprega 6.038 pessoas em março O nível de emprego na indústria paulista de transformação, apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), subiu 0,29% em março ante fevereiro, o que representou a criação de 6.038 vagas. No primeiro trimestre, segundo divulgou a entidade nesta terça-feira, a alta acumulada cresceu 0,93%. Nos três primeiros meses do ano foram gerados 19.540 postos de trabalho. A pesquisa mensal de emprego da Fiesp passou a ser calculada com nova metodologia a partir de fevereiro de 2006. Por isso, a entidade não divulgou a variação comparativa com março de 2005. Em números absolutos, em todo o ano passado, a indústria paulista gerou 48.419 vagas. Os números acumulados no primeiro trimestre de 2006 já estão próximos ao registrado em todo o ano de 2002, quando 21.289 empregos foram criados.