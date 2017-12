Indústria paulista encerra 2003 com alta no nível de emprego O nível de empregos na indústria paulista deve encerrar o ano com recuperação de até 0,5% no número de postos de trabalho sobre 2002, o que significa a retomada de entre duas mil e cinco mil vagas, segundo a diretora do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Clarice Messer. Se confirmada a projeção, 2003 será o segundo melhor ano no período que vai de 1995, quando a Fiesp fez a primeira apuração completa (12 meses) da série, a 2003. O único ano positivo no emprego até então havia sido 2000, com a criação de 27,4 mil vagas, alta de 1,71% sobre 1999. Todos os outros anos fecharam com queda no número de vagas. Em 2002, por exemplo, o recuo foi de 4,43% sobre 2001. Segundo Clarice, o aumento de 0,29% no nível de emprego em novembro (4.418 postos recuperados) levou a Fiesp a revisar a projeção para o fechamento de 2003. Desde junho, a entidade mantinha a projeção de que o ano terminaria com um saldo negativo de 6 mil postos de trabalho sobre 2002. Mas novembro trouxe um alento. Os números registrados no mês passado foram os melhores apurados para o mês desde 1994 (0,35%), quando a série começou a ser apurada. Valores acumulados Até novembro, o nível acumulado de empregos estava 0,66% acima do que o registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a novembro, os setores de peso na apuração do índice que tiveram melhor desempenho de emprego foram os ligados à exportações: congelados (17,7%), calçados de Franca (17,2%), matérias-primas para fertilizantes (9%), materiais e equipamentos ferroviários (8,3%) e máquinas (5,3%). Na ponta negativa, os piores desempenhos foram esquadrias e construções metálicas (-16,6% vagas), e mármores e granitos (-12,4%) ? dois segmentos da indústria da construção civil ?, além de aparelhos elétricos (-8,5%), e artefatos de papel (-6,6%). Este último segmento está diretamente ligado a embalagens para consumo interno.