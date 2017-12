Indústria paulista espera reação do consumidor no segundo bimestre A indústria paulista acredita que somente dentro de três ou quatro meses será possível começar a romper o ciclo desemprego/queda na renda do trabalhador/fraco consumo/baixa atividade industrial, que impede o crescimento. "As condições estão dadas", diz a diretora da Fiesp, Clarice Messer. Uma convergência de ações começa a abrir caminho para a retomada do consumo, segundo ela. A média de reajuste salarial da indústria neste último trimestre foi de 17%, ao mesmo tempo em que governo e o comércio acenam com a possibilidade de aumento na oferta de crédito ao consumidor. Mais importante, disse, é o recuo na taxa de juros. De um teto de 26,5%, em fevereiro e mantido até junho, a taxa básica de juros da economia vem tendo queda contínua e encerra o ano em 16,5%. Como o consumo não responde de imediato às alterações na política monetária, o efeito desse conjunto de fatores sobre o consumo só será sentido no segundo bimestre de 2004, segundo a economista.