Indústria paulista fecha 8 mil vagas

O ritmo de cortes de emprego na indústria paulista desacelerou em junho pelo segundo mês consecutivo, segundo dados divulgados ontem pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), e a perspectiva é de que essa melhora continue no restante do ano. O emprego na indústria paulista recuou 0,42% em junho sobre maio, o que equivale ao fechamento de 8 mil vagas, segundo dado com ajuste sazonal. Em maio, a queda havia sido de 0,69% e em abril, de 1,08%, na mesma base de comparação. "Ainda não chegamos ao equilíbrio, mas caminhamos para ele", afirmou Paulo Francini, diretor econômico da Fiesp, reafirmando a perspectiva da instituição de uma provável estabilização do nível de emprego a partir de julho. Sem ajuste sazonal, o emprego no setor apresentou queda de 0,36% em junho. No primeiro semestre, o setor fechou 54.500 vagas, variação negativa de 2,41%. QUEDA É a primeira vez na série histórica que o nível de emprego acumula queda nos primeiros seis meses do ano. Na comparação com junho de 2008, o indicador de emprego recuou 7,95% em junho, registrando o fechamento de 191 mil vagas. Também nesse caso, é a primeira vez desde o início da série que se registra queda. "A nossa sensação é de que o pior na crise brasileira também já passou... Mas primeiro (o emprego) precisa parar de cair para depois subir", acrescentou. Francini espera que o segundo semestre feche com um número positivo de emprego, desconsiderando o setor de açúcar e álcool, que conta com forte sazonalidade de contratações. ÍNDICE DE CONFIANÇA A confiança dos empresários melhorou na primeira quinzena de julho, segundo dados da Fiesp. O Sensor subiu a 54,6 pontos ante 52,4 pontos na segunda quinzena de junho. É o melhor resultado do Sensor desde setembro, quando estava em 54,8 pontos. Dos itens que compõem o Sensor, os que registraram os maiores avanços foram mercado (de 56,9 pontos para 62,5 pontos) e vendas (de 55,6 pontos para 60 pontos). Ficaram praticamente estáveis emprego (de 53 pontos para 52,1 pontos) e investimento (de 53 pontos para 54,9 pontos). No caso do Sensor, resultados em torno de 50 pontos indicam estabilidade, acima, otimismo, e, abaixo, pessimismo. Apenas um item, estoque, permanece no terreno negativo, com 41,4 pontos em comparação a 40,6 pontos na quinzena anterior. NÚMEROS 0,42% foi o recuo da indústria paulista em junho em relação a maio 2,41% foi o recuo no primeiro semestre. É a primeira vez na história que o nível de emprego acumula queda nos primeiros seis meses do ano 7,95% foi o recuo de junho em comparação ao mesmo mês do ano anterior