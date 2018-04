Indústria paulista fechou 54.500 vagas no 1º semestre

O nível de emprego na indústria paulista caiu 0,42% em junho, na comparação com maio, no cálculo com ajuste sazonal. Esse foi o nono mês consecutivo de queda, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 15, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

No resultado sem ajuste sazonal, o recuo foi de 0,36% em junho, também na comparação com maio. No mês passado, 8 mil postos de trabalho foram fechados. Ambas as quedas (de 0,42% e 0,36%) são os piores resultados para o mês de junho desde o início da série histórica da Fiesp, em 2006.

No primeiro semestre, o emprego na indústria paulista acumulou queda de 2,41% em relação ao primeiro semestre de 2008, com o fechamento de 54.500 vagas. É a primeira vez na série histórica que o nível de emprego acumula queda nos primeiros seis meses do ano. Na comparação com junho de 2008, o indicador de emprego diminuiu 7,95%, registrando o fechamento de 191 mil vagas. Também neste caso, é a primeira vez desde o início da série que se registra queda.

Dos 22 setores monitorados pela Fiesp, 14 demitiram e oito contrataram trabalhadores em junho. Os que mais contrataram foram os setores de bebidas (328 trabalhadores), impressão e reprodução de gravações (372) e produtos de borracha e material plástico (787). Já os que mais demitiram foram os setores de metalurgia (1.128 trabalhadores), produtos de metal (2.289) e fabricação de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis (827).

Já a confiança dos empresários da indústria paulista melhorou na primeira quinzena de julho, segundo a Fiesp. O Sensor subiu a 54,6 pontos ante 52,4 pontos na segunda quinzena de junho. É o melhor resultado do índice desde setembro, quando estava em 54,8 pontos(até outubro do ano passado, a Fiesp contabilizava o índice por mês e não por quinzena, processo iniciado em novembro).

Dos itens que compõem o Sensor, os que registraram os maiores avanços foram mercado (de 56,9 pontos para 62,5 pontos) e vendas (de 55,6 pontos para 60 pontos). Ficaram praticamente estáveis emprego (de 53 pontos para 52,1 pontos) e investimento (de 53 pontos para 54,9 pontos).

No caso do Sensor, resultados em torno de 50 pontos indicam estabilidade, acima, otimismo, e, abaixo, pessimismo. Apenas um item, estoque, permanece no terreno negativo, com 41,4 pontos ante 40,6 pontos na quinzena anterior.