Indústria paulista garante que não há aumento de preços O diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Claudio Vaz, utilizou os últimos dados de inflação (IPCA e IPC-Fipe) para rebater temores do Banco Central de que a indústria estaria entrando em um processo de reajuste no preços. Ele disse que na lista dos produtos com impacto na inflação estão educação, arroz, feijão, hortifrutiganjeiros, recreação e viagens e preços administrados. "Não encontrei nenhum produto industrial", afirmou. Quanto à intenção de 43% dos empresários de reajustar preços, apurada na Sondagem Conjuntural da Indústria de janeiro, da FGV, Vaz respondeu que nada indica que esteja ocorrendo movimento de alta nos preços industriais. "Dizer que vai reajustar preços pode ser apenas um argumento para desovar os estoques", afirmou. Na avaliação do empresário, está em curso uma recuperação da atividade, mas nada que possa ser considerado explosivo. "O crescimento da indústria paulista nos últimos nove anos não passa de residual", afirmou.