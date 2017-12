Indústria paulista pode criar 47 mil empregos em 2005 O emprego industrial poderá gerar cerca de 47 mil postos em 2005, caso o crescimento econômico do País atinja um patamar de 4%. A previsão foi feita nesta sexta-feira pelo diretor do Departamento de Economia da Fiesp, Paulo Francini, durante entrevista coletiva. Para chegar a esse dado, ele admitiu estar fazendo um "raciocínio simplista" de que o Produto Interno Bruto (PIB) do ano que vem terá como vetor, mais uma vez, o crescimento da indústria, no caso em um patamar em torno de 5%. Ele comentou ainda que, embora o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tenha identificado desaceleração do crescimento industrial, tal comportamento não deverá refletir no desempenho do nível de emprego industrial. Prova disso, é o fato que o crescimento de 0,63% do emprego industrial no Estado de São Paulo em outubro, ante setembro, é o maior verificado para o mês desde 1994. "A variação de produção não mede o emprego imediatamente. Contratar ou demitir é um ato final de processo, porque, no meio, existem as horas extras. Se a demanda aumenta, aumenta-se a hora extra, e, se cai, diminui a hora extra", justificou. Por isso, no seu entendimento, o nível de atividade industrial no País deve manter-se estável nos próximos meses, garantindo, portanto, a mesma estabilidade, ou ainda algum crescimento no emprego industrial.