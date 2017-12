Indústria pede ajuda do BNDES para empresa em dificuldade A Confederação Nacional da Indústria (CNI) pediu hoje ao BNDES o apoio à reestruturação de empresas de todos os setores da economia que estão em dificuldades ?Pedimos ao banco o apoio à reestruturação produtiva e financeira das empresas em dificuldades?, disse o presidente da entidade, deputado federal Armando Monteiro Neto (PMDB-PE). O presidente do banco estatal, Carlos Lessa, afirmou que a proposta é viável e que a diretoria da instituição a estudará. Outra solicitação da indústria feita ao BNDES e que deverá ser acatada é o financiamento a projetos de resultados intangíveis, segundo Lessa, como os de pesquisa e inovação tecnológica. Além disso, ficou acertada a criação de um grupo de trabalho para estudar as propostas para um programa de fortalecimento das empresas e também do mercado de capitais.