Indústria prevê Natal melhor e mais emprego em 2004 O coordenador da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, previu hoje que, apesar da queda na renda do trabalhador este ano, o Natal deve ser melhor do que o de 2002. Ele lista entre os motivos a volta da confiança na melhora da economia, a queda dos juros e as melhores condições de financiamento. O economista considera que já existe uma recuperação do consumo das famílias com o aumento dos crediários e campanhas que considera agressivas de algumas cadeias de lojas de eletrodomésticos. Segundo ele, o emprego na indústria nacional deve terminar o ano com crescimento de 0,5% em relação ao ano passado. Castelo Branco disse que o aumento de 0,17% no pessoal empregado em outubro na comparação com setembro e também com outubro do ano passado é "o primeiro indicador mais robusto nos últimos meses". As expectativas da CNI para o ano que vem são, segundo ele, de aumento do emprego. Castelo Branco prevê para o ano que vem "o retorno do investimento produtivo das empresas, que é o que sustenta o crescimento". Segundo ele, o último ano de grande investimento feito pela indústria foi em 2002, mesmo assim após anos de crise em 1998 e em 1999. "Há um espaço muito grande para o setor industrial investir. As empresas querem crescer", disse. O economista acredita que o Banco Central poderá cortar a taxa de juros básica em mais 1,5 ponto porcentual este mês, fechando o ano em 16%. "Se cortar mais do que isso, vai ser melhor ainda", disse.