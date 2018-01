Indústria puxa crescimento do PIB O PIB - Produto Interno Bruto - teve um crescimento de 3,08% no primeiro trimestre deste ano, sobre o mesmo período do ano passado. Na comparação com o último trimestre de 1999, o crescimento foi de 1,23%, bastante expressivo. O governo espera um crescimento da ordem de 4% para o PIB este ano. A indústria foi o segmento que mais puxou o crescimento do PIB, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A expansão industrial no período foi de 5,69%, comparando com o primeiro trimestre do ano passado. Desde o terceiro trimestre de 1997, quando registrou elevação de 5,64%, o PIB industrial não apresentava um resultado tão favorável. As crises financeiras internacionais, que começaram na Ásia em 97 e na Rússia em 98, prejudicaram o desempenho da indústria brasileira no período. A participação da indústria no cálculo do PIB supera 30%, a agropecuária, cerca de 8%, e os 60% restantes ficam com o setor de comércio e serviços. IBGE revisa PIB do ano passado Em sua primeira revisão do PIB do ano passado, o nível de crescimento aumentou de 0,84% para 1,01%. No ano passado as previsões eram de que o número seria negativo, por conta dos efeitos da desvalorização. O índice ainda sofrerá revisões até 2002. A demora é causada pelo atraso na disponibilidade de informações, para o IBGE, dos balanços das empresas.