Indústria reclama de falta de infraestrutura A virtual paralisação dos investimentos em infraestrutura torna ainda mais grave a crise para setores que buscam reduzir custos e ganhar competitividade. Por isso, não chegam a surpreender os resultados da pesquisa sobre indicadores industriais há pouco divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Com o aprofundamento da crise numa economia carente de infraestrutura, a indústria registrou, em 2015, queda no faturamento de 8,8% – próxima da aferida pelo IBGE, de 8,3% –, de 10,3% no número de horas trabalhadas e de 6,1% nos níveis de emprego, em comparação com 2014. Houve melhora de 0,2 ponto porcentual em dezembro em relação a novembro, mas, em média, 2015 fechou com 77,5% de utilização da capacidade instalada.