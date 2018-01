Indústria reduz previsão de crescimento para o ano Depois da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao terceiro trimestre, divulgado na manhã desta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), começam as revisões para o crescimento da economia no ano. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fiesp) foi a primeira instituição a reduzir sua previsão - passou de 2,8% para 2,7%. O PIB industrial total também foi revisado para baixo, passando de 3,5% para 2,8%. Para o PIB da indústria de transformação, a projeção de alta recuou de 2% para 1,5%. Para o Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista, a Fiesp mantém a previsão de alta de 3,2%. Para o diretor do Departamento de Pesquisas Econômicas (Depecon) da Fiesp, Paulo Francini, não há chances de recuperação de desempenho da indústria em novembro e dezembro, porque "o jogo está jogado". Isso significa, segundo ele, que eventuais aumentos do INA nos próximos dois meses serão residuais. "Não há espaço e tempo para que aconteça algo diferente do que estamos vendo", afirmou. Já o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) manteve, por enquanto, a projeção de alta do PIB entre 3,5% e 3% para este ano, porém com viés mais voltado para 3%. De acordo com o diretor adjunto de Departamento de Economia do Ciesp, Antonio Corrêa de Lacerda, há um movimento setorizado de vendas mais fortes no comércio, sobretudo na área de eletroeletrônicos duráveis. No entanto, esse comportamento não compensa o desempenho de outros setores que enfrentam diretamente a concorrência dos importados. "As mudanças estruturais de que precisamos são melhora no câmbio, no juros e na tributação", afirmou o executivo, lembrando que o governo federal deve soltar mais um pacote de desoneração para o setor produtivo em breve, mas que não mexe no juros e no câmbio.