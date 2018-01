Indústria registra nível mais alto de capacidade instalada A utilização da capacidade instalada na indústria em junho foi de 83,3% dessazonalizada (sem efeitos específicos de determinadas épocas do ano), segundo o documento Indicadores Industriais divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice é o maior da série histórica da CNI. Capacidade instalada é o potencial de produção de determinado setor da economia. Dizer que a indústria está trabalhando com 83,3% da sua capacidade é o mesmo que dizer que está com 16,7% de sua capacidade de produção ociosa. Segundo o dado divulgado hoje pela CNI, a indústria está no nível mais baixo de capacidade ociosa registrado pela série histórica da Confederação. No primeiro semestre deste ano, este índice, também dessazonalizado, registrou 79,14%. A utilização da capacidade instalada vem registrando índices acima de 80% desde dezembro de 2003.