Indústria se recupera, mas economia não acompanha, diz CNI O primeiro trimestre deste ano apresentou sinais de recuperação da atividade industrial, mas o desempenho da economia ficou abaixo das expectativas do setor. A avaliação foi apurada pela sondagem industrial realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em abril, ouvindo 1.218 empresas, sendo 1.007 pequenas e médias empresas e 211 grandes. O indicador da evolução da produção foi 48,7 neste primeiro trimestre contra 54,3 apurado no último trimestre do ano passado . A metodologia da sondagem da CNI define o indicador 50 como o limite entre o desempenho positivo e negativo. A pesquisa avalia as expectativas e os sentimentos do empresariado. Segundo o coordenador da pesquisa da CNI, Renato Fonseca, a queda desse indicador entre o fim do ano passado e o início de 2004 era esperada, em razão da sazonalidade ? efeitos temporais. "Tradicionalmente, o começo de ano tem uma atividade mais fraca", afirmou. Aspecto positivo No entanto, destacou ele, esse indicador é o mais alto dos últimos quatro anos, se comparados os primeiros trimestres. No período dos três primeiros meses de 2003, por exemplo, o indicador do nível de produção ficou em 43 e, no mesmo período de 2002, ficou em 45,5. O último indicador mais alto para esses meses foi registrado no primeiro trimestre de 2000 quando alcançou 49,5. Indicador de faturamento O indicador de faturamento no primeiro trimestre de 2004 também caiu em relação ao final do ano passado. No entanto, comparando o desempenho por porte de empresa, as grandes empresas apresentaram um indicador positivo (51,4) enquanto as pequenas e médias apresentaram indicador negativo (47,6). Na avaliação dos economistas da CNI, isso deve ter relação com as exportações, já que 78% das empresas de maior porte são exportadoras e o porcentual cai para 36% no caso das pequenas e médias. "Há algum tempo está claro que as exportações estão puxando a economia brasileira", disse Renato Fonseca.