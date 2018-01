Indústria sucroalcooleira puxa o emprego em São Paulo A indústria sucroalcooleira, que vive momentos de euforia com as perspectivas de transformação do etanol em commodity global, foi a grande responsável pelo crescimento do emprego da indústria paulista nos dois primeiros meses de 2007, de 1,87%. Segundo o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Francini, o setor gerou 30 mil dos 39 mil novos postos de trabalho contabilizados no primeiro bimestre. Apenas em fevereiro, a alta foi de 1,04%, com 22 mil novas vagas. "O emprego no campo da indústria sucroalcooleira é contabilizado como emprego industrial, porque os trabalhadores do campo estão ligados às usinas, que são unidades industriais. Como estamos num período de plantio existe uma mão-de-obra que é recrutada agora", explicou. Entretanto, Francini ponderou que o resultado positivo na geração de empregos nesse ano apresenta uma pequena distorção, já que as vagas "não são empregos típicos" da indústria de transformação. "Evidente que o setor sucroalcooleiro experimenta uma fase fantástica, que deve se acentuar nos próximos anos, mas os empregos registrados nele dão uma pequena distorcida no resultado final da pesquisa." O setor que mais cresceu, segundo a pesquisa, foi o de fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool, com alta de 8,05% no mês de fevereiro frente a janeiro. Já o setor de fabricação de material eletrônico e de aparelhos de comunicações registrou a maior queda: -2,44%. Nos últimos 12 meses, a indústria registra uma ampliação acumulada de 21 mil vagas, aumento de 0,93%. O economista afirma que esse baixo resultado é reflexo principalmente das políticas cambial e monetária adotadas pelo governo Federal ao longo de 2007. Para esse ano, ele diz acreditar que a perspectiva é de crescimento "modesto". "As condições que cercam a atividade industrial, extremamente sensível a juros e a taxa de câmbio, continuam muito agressivas. Assim, a atividade industrial não tem condições de fazer valer o seu dinamismo e a sua força", salienta. Matéria alterada às 15h37 para acréscimo de informações