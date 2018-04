Indústria tem menor confiança em 5 anos

A avaliação negativa das empresas em relação à demanda atual, aliada a um pessimismo em relação ao futuro dos negócios nos próximos meses, levou à queda de 19,4% no Índice de Confiança da Indústria (ICI) de novembro ante outubro, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com a Fundação, ocorreu uma "mudança significativa na percepção das empresas em relação à demanda por produtos industriais". Coordenador da FGV comenta a queda na confiança da indústria O porcentual de empresas pesquisadas para cálculo do indicador que consideram o nível atual de demanda como forte caiu de 17,9% em outubro para 4,6% em novembro. No mesmo período de comparação, o porcentual de empresas entrevistadas que avaliam como fraca a demanda atual aumentou de 12,5% para 29,4%. PIORA Quanto às respostas relacionadas ao futuro, em relação aos próximos meses, 23,3% das 1.112 empresas consultadas em novembro prevêem melhora da situação dos negócios. Mas uma parcela maior, de 27,7% das companhias entrevistadas, aguardam uma piora. Em outubro deste ano, estes porcentuais, para essas mesmas respostas, eram de 38,1% e de 11,0%, respectivamente. "Este é o pior resultado para este quesito da pesquisa desde dezembro de 1998, quando 23,6% das empresas previam melhora e 28,3% projetavam piora do ambiente de negócios", acrescentou a FGV, em seu informe. A sondagem mostrou forte deterioração da confiança do empresário industrial em novembro, segundo relatório da Consultoria Tendências. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) passou de 104,4 pontos em outubro para 84,1 pontos em novembro, o menor nível da série desde julho de 2003. "Mostra, sobretudo, o efeito da crise externa sobre as expectativas do empresário, que se encontram em patamar pessimista desde o mês passado", diz o relatório. O ICI da Fundação Getúlio Vargas é um indicador que utiliza para cálculo uma escala que vai de 0 a 200 pontos, sendo que o resultado do índice é de queda ou de elevação se a pontuação total das respostas fica abaixo ou acima de 100 pontos, respectivamente.