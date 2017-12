Indústria tem suave redução do ritmo de produção, diz IBGE A produção industrial apresentou em outubro o pior resultado desde fevereiro deste ano, com queda de 0,4% na comparação com setembro e crescimento de 2,7% em relação a outubro de 2003. No ano, a indústria acumula crescimento de 8,3% sobre o mesmo período do ano passado e de 7,4% em 12 meses. Segundo o IBGE, a indústria revela em outubro um movimento de suave redução no ritmo da atividade industrial na margem, o que leva a uma trajetória de estabilidade. "Nos confrontos com o final de 2003 a desaceleração é mais significativa devido a base de comparação elevada e ao calendário, já que houve menos dias úteis em outubro deste ano", diz o documento. A produção industrial em outubro apresentou a segunda queda consecutiva em relação ao mês anterior, com redução em todas as categorias pesquisadas na comparação de outubro com setembro: bens de capital (-1,3%), bens intermediários (-0,1%), bens de consumo duráveis (-2,3%) e bens de consumo não duráveis (-1,1%). Em relação a outubro do ano passado, os desempenhos por categorias foram os seguintes: bens de capital (0,4%), bens intermediários (4,7%), bens de consumo duráveis (9%) e bens de consumo não duráveis (-0,3%).