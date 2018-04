Indústria têxtil apóia proposta de eliminação de cotas A indústria têxtil brasileira apóia a proposta da União Européia para a eliminação total das cotas de importação de produtos têxteis brasileiros para o bloco. Segundo Paulo Skaf, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), a expectativa do setor é de que o governo brasileiro também dê uma resposta positiva à oferta da UE. A União Européia propõe acabar com as cotas de importação para produtos brasileiros da categoria algodão tinto, usado para fabricação da camisetas e outros tecidos, além de felpudos, grupo que inclui toalhas e roupas de banho, além de roupas de cama. Em contrapartida ao fim das cotas a Europa exige que o Brasil mantenha suas tarifas de importação de uma lista ainda não definida de têxteis e vestuários europeus. Dessa forma, o Brasil desistiria de impor a tarifa máxima de 35% consolidada nos acordos da Organização Mundial do Comércio. A Abit vem tentando antecipar o fim das cotas, previsto pela OMC em dezembro de 2004. "Queremos a eliminação já para aumentarmos nossas exportações", afirmou Skaf. O executivo não quis revelar, alegando motivos estratégicos, o que o Brasil ganhará ou perderá caso a proposta seja aprovada. Ele espera que tanto os governos brasileiro como o da União Européia tenham bom senso nas negociações. A indústria têxtil só divulgará balanço sobre os resultados numéricos do acordo depois da assinatura. A alegação de Skaf é que a revelação dos ganhos e perdas podem dificultar as negociações. Segundo o presidente da Abit, a proposta européia é fruto de uma reunião em Bruxelas em meados de março, da qual participaram diplomatas das duas partes. A Abit acompanhou as negociações lá mesmo, na sede da UE. A proposta foi enviada ao governo brasileiro na semana passada e a expectativa é de que o Itamaraty dê seu parecer ainda hoje sobre a oferta. Se a decisão brasileira chegar hoje a União Européia, caso o Brasil aceite a proposta, os 15 países da UE deverão, em plenária mensal, aprovar ou não o acordo ainda nesta quarta-feira. Caso contrário, a votação deve ficar para a próxima plenária européia, no início de maio. A Abit diz que a eliminação das cotas deverá vigorar assim que o acordo for aprovado. As exportações do setor têxtil no primeiro trimestre recuaram para US$ 281,13 milhões, ante US$ 313 milhões no mesmo período do ano passado. As importações também diminuíram, de US$ 380 milhões nos três primeiros meses de 2001, para US$ 272 milhões de janeiro a março de 2002. A Abit projeta um superávit comercial neste ano de US$ 300 milhões, bem acima do registrado no ano passado, quando o saldo foi positivo em US$ 73 milhões. As exportações devem atingir US$ 1,450 bilhão neste ano ante US$ 1,306 bilhão em 2001. O setor têxtil registrou pesados déficits comerciais durante toda a década de 90, principalmente nos primeiros anos, quando as importações foram liberadas e a indústria têxtil brasileira perdeu mercado para principalmente os têxteis chineses, muito mais baratos. O setor se reestruturou durante os últimos anos, investindo cerca de US$ 8 bilhões, e finalmente conseguiu reverter os prejuízos no ano passado. Skaf participou hoje, em São Paulo, do lançamento ofical do projeto Designers e Artesãos- Extratos da Moda Brasileira, da Industria Têxtil Marles.