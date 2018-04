Indústria vai demorar a se recuperar da crise A produção industrial tem de crescer em média 2% ao mês até o fim do ano para conseguir retornar ao nível pré-crise em dezembro, segundo estudo do economista Silvio Sales, consultor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-coordenador de Indústria do IBGE). Segundo ele, de janeiro a maio, quando a indústria acumulou crescimento de 7,8%, a expansão média na margem (mês ante mês anterior) foi de 1,5%. O retorno ao nível de produção de setembro de 2008 ainda este ano seria um feito extraordinário para o setor, que levou 30 meses (entre o início de 2006 e setembro de 2008) para percorrer um caminho que, agora, seria concluído em sete meses. Até o momento, avalia Sales, a recuperação é "discreta". Apesar de essa perspectiva parecer muito otimista, ele considera possível, diante da reação contínua nos últimos meses, ainda que lenta. O principal argumento de Sales para acreditar na manutenção da suave recuperação industrial em junho, com alguma aceleração a partir do início deste segundo semestre, está nos indicadores de confiança dos empresários da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da própria FGV. Para o economista, mesmo que a indústria retome a produção pré-crise em dezembro, isso não evitará que encerre o ano com queda em torno de 7%. "Mesmo com um aumento médio na produção de 2% na margem nos próximos meses, uma queda nessa magnitude parece inevitável." Os indicadores antecedentes mostram desaceleração no crescimento do setor na margem em junho. A analista da Tendências Consultoria, Marcela Prada, avalia que a indústria perderá ritmo de crescimento em junho, passando para alta de 0,6% ante maio. De abril para maio a alta foi de 1,3%. A desaceleração está de acordo com a volatilidade desse indicador de curto prazo, será pontual e não muda a perspectiva de "taxas mais fortes" nos próximos meses, diz ela. O cenário de recuperação contínua, ainda que suave, traçado por Marcela apóia-se na continuidade do aquecimento da demanda interna e na conclusão do processo de ajuste de estoques. Porém, ela não acredita que seja possível um retorno da indústria ao patamar de produção pré-crise antes do fim de 2010.