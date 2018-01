Indústria vai esperar por 90 dias, diz presidente da Abrinq O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos (Abrinq), Sinésyo Batista, disse hoje que a indústria nacional ficará em compasso de espera nos próximos 90 dias. Segundo ele, o setor vai aguardar o anuncio prometido pelo ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ao assumir o cargo, das metas econômicas do novo governo. Segundo Batista, os 90 dias são um prazo "razoável" que a indústria ainda pode esperar sem fazer investimentos. "Estamos em compasso de espera. Ele (Palocci) falou muito em regras claras e transparência. Então, vamos esperar", disse. "Os objetivos de governo que Palocci anuncia nos próximos dias podem ser o grande passo que a gente espera". Segundo ele, o setor espera uma sinalização de que os juros cairão. "O que importa não é bem a taxa no começo, mas o sinal para onde o governo vai e quais os indicadores que ele vai perseguir", disse. O presidente da Abrinq disse acreditar que este governo dará mais espaço à indústria nacional do que "àquele setor que lida com dinheiro no Brasil". Segundo ele, privilegiar a produção nacional é a única maneira de fazer inserção social. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica