Indústria vendeu menos em novembro As vendas reais da indústria cresceram 2,83% em novembro ante igual mês de 2001, segundo divulgou a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Mas o resultado dessazonalizado, nesta base de comparação, apontou uma queda de 6,65% nas vendas. Ante outubro, houve queda de 12,84%, e o acumulado das vendas até novembro apresentou crescimento de 1,48%. Segundo a CNI, os indicadores de novembro mostram que a atividade industrial deu sinais de acomodação no mês e, ainda que não apontem uma reversão na tendência de recuperação da indústria, sugerem que os problemas econômicos enfrentados pelo País no segundo semestre "atingiram também o lado real da economia". A queda em novembro, segundo a CNI, reflete a forte alta das taxas de juros em outubro, que provocaram ajustes nos pedidos do varejo à indústria. Com isso, a utilização da capacidade instalada nas indústrias caiu para 81% em novembro ante os 82,5% registrados em outubro. O emprego industrial registrou elevação de 0,99% em novembro ante novembro de 2001, e queda de 0,50% no mês na comparação com outubro. A queda de 12,84% nas vendas industriais em novembro ante outubro foi a mais forte ocorrida na série histórica da CNI em relação a mês anterior, segundo destacou o coordenador da Unidade de Política Econômica da entidade, Flávio Castelo Branco. Segundo ele, as razões para o mau desempenho foram especialmente a alta dos juros, o aumento da inflação, e o fim dos efeitos positivos da campanha eleitoral e desembolsos do FGTS sobre a demanda. Ele sublinhou que os resultados do mês de novembro apontaram, pela primeira vez desde junho, uma acomodação da indústria, após uma trajetória de alta contínua nos indicadores. "Não chega a ser uma descontinuidade em relação a meses anteriores, mas os resultados sugerem que nos próximos meses a indústria vai trabalhar em patamares mais baixos", disse. A atividade industrial tende a permanecer acomodada pelo menos até fevereiro, segundo avalia Flávio Castelo Branco. Ele acredita que, neste início de ano, os juros elevados vão reduzir a demanda de consumo e o ritmo da atividade industrial. Para o economista, os dados de dezembro - a serem divulgados em fevereiro pela CNI - deverão apontar um cenário industrial muito próximo ao de novembro. "Alguns dados do comércio já divulgados mostram que as vendas não foram excepcionais no varejo e a reposição de estoques da indústria não deve ser forte", disse. Sua avaliação é de que somente a partir de março poderá ocorrer uma recuperação efetiva da atividade industrial, vinculada a um esperado início da trajetória de redução dos juros. "Os juros são o freio da indústria e o que esperamos é que comecem a cair em março", disse. Castelo Branco disse que "não vejo espaço em curto prazo para retomada forte da atividade industrial, especialmente por causa da renda em queda, que inibe o consumo", disse.